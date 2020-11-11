Çal'da 2 yıl önce yıkılan okul için yeni ihale yapıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde 2 yıl önce depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nin yıkılan okul yerine yeni okul yapması için gerçekleşen girişimler sonucu 24 derslik modern lise bina ihalesi yapıldı.

Çal'da 67 yıl boyunca eğitim öğretime hizmet veren Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, depreme dayanıksız olduğu için 2 yıl önce yıkıldı. TOKİ'nin yıkılan okulun yerine yeni okul yapması için Belediye Başkanı Fethi Akcan, Çal ile Ankara hattında görüşmeler başlattı. TOKİ, ihaleyi yaparak, içinde sosyal tesisler, spor tesisleri, laboratuvarlarında olacağı 24 derslikli okulun yapılması için en somut adımı attı. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan okulun Aralık veya Ocak ayında başlanacağını belirterek, “Müjdeli haberi aldık. Ben de Çallı hemşehrilerime müjde veriyorum. Okulun inşaatına Aralık ya da Ocak ayında başlanacak. Konunun takipçisi olan milletvekilimiz Ahmet Yıldız ile bizlere destekte bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a halkımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.