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Çal'da Belediyesi 2 bin adet Türk bayrağı dağıttı

Denizli’de Çal Belediyesi, Cumhuriyet Bayramının 97.

Denizli'de Çal Belediyesi, Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle esnaflara ve vatandaşlara 2 bin adet Türk bayrağı dağıttı.


Çal Belediyesi, Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle esnaf ve vatandaşlara 2 bin adet Türk bayrağı dağıttı. Çal Belediyesi zabıta ekipleri, cadde ve mahallelerde Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın bayram mesajını ileterek esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti. İlçede her yer kırmızı beyaza bürünürken, vatandaşlar ise verilen hizmetten dolayı memnun olduklarını söyledi.

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