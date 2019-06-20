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Çal'da çocuklar sinemada buluştu

Denizli Çal Halk Kütüphanesi’nin yaz boyunca açık olması ve çocukların kitap okuma alışkanlıklarının arttırılmasının yanı sıra kütüphaneye alıştırmak için çizgi film günleri düzenlendi.

Denizli Çal Halk Kütüphanesi'nin yaz boyunca açık olması ve çocukların kitap okuma alışkanlıklarının arttırılmasının yanı sıra kütüphaneye alıştırmak için çizgi film günleri düzenlendi. Yaklaşık 2 saat süren Kral Şakir Oyun Zamanı çizgi filminde çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.


Okulların yaz tatiline girmesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, kütüphanelerin yaz tatili boyunca halka ve çocuklara açık olduğunu göstermek ve çocukların kütüphaneye ilgilerini arttırmak amacı ile sinema bulunmayan Çal ilçesindeki halk kütüphanesi görevlileri tarafından bir salonu sinema salonu gibi düzenlenerek çocukların çizgi film izlemeleri sağlandı. 2 gün sürecek etkinlik, Kral Şakir Oyun Zamanı ve Bizim Köyün Şarkısı filmleri ile çocuklar halk kütüphanesinde sinema tadında film izledi.

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