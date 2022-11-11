Çal'da geleceğe nefes için bin fidan dikildi

Türkiye'de ilk özel ormancılığın başlatıldığı Denizli'ni Çal ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da tüm Türkiye'yle aynı anda bin fidan toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Mahmutgazi Çalıiçi mevkiinde gerçekleşti. Geleceğe Nefes programı çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı saat 11.11'de başlayan etkinliğe Çal Kaymakamı Mert Çanga, Belediye Başkan Vekili Adnan Tatar, protokol üyeleri ve vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte badem, mavi servi, geyik elması, hünnap, akasya ve ceviz türlerinden oluşan bin adet fidan, vatandaşlar ve işçiler tarafından 2 hektar alana dikildi.

Toprakla buluşan fidanların geleceğe nefes olmasını dileyen Belediye Başkan Vekili Adnan Tatar, “Türkiye'de ilk özel ormancılığın başladığı Çal ilçemiz geçmişte olduğu gibi bu günde çevreye, ağaçlandırmaya büyük önem veriyor. Yeni dikilen fidanlar yetiştiğinde ekonomik olarak da bölgeye değer katacak” dedi.