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Çal'da kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı

Denizli’nin Çal ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri tarafından karla etkin bir şekilde mücadele başlatıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri tarafından karla etkin bir şekilde mücadele başlatıldı.


Çal'da bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Kar yağışı dün saat 17.30 sıralarında başladı. Saatlerce süren yağmur yağışının ardından etkili şekilde başlayan ve devam eden kar yağışı kısa sürede yolların kapanmasına neden oldu. Etkili yağan kar hayatı felç ederken, Çal Belediyesi ekipleri 6 kepçe ve iş makinaları ile harekete geçti. Ekipler özellikle yolların açık tutulması için sabah karşı karla etkin bir mücadele sürdürdü.

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