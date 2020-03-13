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Çal'da ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi' eğitimi

Denizli’nin Çal ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi’ konulu eğitim toplantısı yapıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi' konulu eğitim toplantısı yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığımızca Denizli'de 2014 yılında hayata geçirdiği “Sürü Yönetimi Elemanı Benim” projesi kapsamında Çal ilçesi Kabalar Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ‘Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Beslenmesi' konulu eğitim toplantısı yapıldı. Eğitim toplantına katılan 55 kursiyere karya koyunu ve genel koyun yetiştiriciliği merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı gibi konular hakkında bilgiler verildi.


Eğitimin sonunda soru cevap kısmı ile sona erdi.

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