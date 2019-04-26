Çal'da öğrenci korosunun seslendirdiği Türküler mest etti

Denizli'nin Çal ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Haydi Türkü Söyleyelim” şöleni yapıldı. Şölende ilkokul öğrencileri birbirinden güzel türküler söyledi.

Çal Belediye Kültür Sarayı Konferans salonunda gerçekleştirilen Türkü Şölenine, Belediye Başkanı Fethi Akcan, Çal ilçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Temel, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik Hayri Dev ile Özay Gönlüm konulu sinevizyon gösterisi ile başladı. Ardından ilkokul öğrencileri koro şeklinde öğretmenlerinin gözetiminde birbirinden güzel türküleri ile dinleyenleri mest ederken protokol ile birlikte öğrenciler tempo tutmaya başladı. Öğrenciler birbirinden güzel Türküler ile dinleyenlere farkı bir hava yaşattı.