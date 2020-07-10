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Çal'da öğrenciler kültür ve sanatı şiire dönüştürdü

Denizli’de ilkokul,ortaokul ve lise öğrencilerinin yazdığı şiirler "Çal Bağlarından Filizler" adlı esere dönüştü.

Denizli'de ilkokul,ortaokul ve lise öğrencilerinin yazdığı şiirler "Çal Bağlarından Filizler" adlı esere dönüştü.


Denizli'nin çal ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yazdığı şiirler arasından derlenen 54 şiirden oluşan şiir kitabı ilçede büyük beğeni topladı. Şiir alanında öğretmenleri tarafından yetenekleri keşfedilen öğrencilerin yazdıkları şiirler Çal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap haline getirilerek ölümsüzleştirildi.


Öte yandan, Çal ilçesinin güzelliklerini şiirlerle anlatan öğrenciler yazdığı “Çal Bağlarından Filizler” adlı eser ile gençliğin kültür ve sanata olan önemini ortaya koydu.

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