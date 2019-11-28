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Çal'da özel çocuklara özel spor eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı “Mutlu Çarşamba” projesi kapsamında, Denizli’nin Çal ilçesinde engelli bireylere ve özel sporculara yönelik antrenörler eşliğinde spor etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı “Mutlu Çarşamba” projesi kapsamında, Denizli'nin Çal ilçesinde engelli bireylere ve özel sporculara yönelik antrenörler eşliğinde spor etkinliği gerçekleştirildi.


Etkinlik Çal ilçesinde ilk defa gerçekleştirildi. Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe etkinliğe destek veren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine teşekkür etti. Öztepe, “Özel çocuklarımıza ve eğitim veren öğretmenlerimize, mutluluklarını birlikte yaşadığımız ve heyecanlarına ortak olduğumuz gülümsemeleri ile bizleri de gülümseten geleceğimiz olan çocuklarımıza ve onlarla birlikte etkinliğimize katılan velilerimize de çok teşekkür ederiz. Proje kapsamında "Mutlu Çarşamba" sloganıyla İlçemizde ki özel öğrencilerimize ve velilerine yönelik spor etkinliklerine ara vermeden devam edeceğiz” dedi.


Etkinlikte özel eğitim merkezi öğrencileri eğitici ve öğretici spor aktiviteleri antrenörler eşliğinde yaptırıldı.

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