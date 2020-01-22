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Çaldığı aküyü kendi aracına taktıran hırsızı JASAT yakaladı

Denizli’de bir otomobilden çaldığı aküyü büyük bir rahatlılıkla çağırdığı oto elektrikçiye taktıran şahsı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yakaladı.

Denizli'de bir otomobilden çaldığı aküyü büyük bir rahatlılıkla çağırdığı oto elektrikçiye taktıran şahsı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yakaladı. Mazot hırsızlığı yüzünden girdiği cezaevinden 20 gün önce çıkan şahsın aküyü çalması ve kendi aracına taktırması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta sonu Honaz ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda park halindeki bir aracın yanına gelen Gökhan G., aracın ön kapısını açarak içine girdi. Ardından ön kaput kapağını açan şahıs aracın aküsünü çaldı. Olayın ardından araç sahibinin ihbarı üzerine jandarmanın dedektifleri JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti ve akü hırsızının peşine düştü. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şahsın Gökgan G. olduğunu belirledi. Ardından şahıs gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gökhan G.'nin, çaldığı aküyü oto elektrikçi çağırarak plakalı aracına taktırması da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Öte yandan, şahsın 2 ay önce mazot çalarken yine JASAT tarafından yakalandığı ve 20 gün önce cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı.

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