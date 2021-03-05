Çaldığı araçla kent merkezinde gezerken yakalandı

Denizli'de çaldığı araçla kent merkezinde gezen uyuşturucu taciri polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çaldığı aracında içinde uyuşturucu madde malzemeleri çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Salih Atik'e ait 20 ACJ 813 plakalı otomobili çalan şüphelini polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilerek takibe alındı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan Facettin D., kent merkezinde çaldığı otomobil ile gezerken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri trafik ışıklarında aracın beklediği anda aracın önünü keserek şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucu ticareti de yaptığı öğrenilen şahsın çaldığı aracın içerisinde uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ve çalıntı eşyalar çıktı. Facettin D., gözaltına alınırken otomobil ise incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü.