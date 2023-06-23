Çaldıkları otomobille geri gelince yakayı ele verdiler

Denizli'de otomobil çalarak kayıplara karışan ve izlenen 50 kamera görüntüsü sonrası kimlikleri tespit edilen 2 hırsız, çaldıkları ilçeye geri dönünce yakayı ele verdi. Hırsızlar sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde M.G. ve M.Z. isimli iki arkadaş, gözlerine kestirdiği Muhammer D.'ye otomobili çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine Bekilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, izlediği 50 kamera görüntüsü sonrası şüphelilerin kimliğini tespit etti. Devam eden arama çalışmaları çerçevesinde 2 hırsız, araçla birlikte çaldıkları ilçeye geri dönünce uygulama noktasında yakayı ele verdi. Şüpheliler ifadeleri için götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin kısa sürede bulduğu araç, ardından sahibine teslim edildi.