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Çaldıkları rögar kapaklarını satamadan yakalandılar

Denizli’nin Honaz ilçesinde rögar kapaklarını çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde rögar kapaklarını çalan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların toplamda çaldıkları malzemelerin değerinin 10 bin TL olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. (24) ve Celal E. (26) isimli şahıslar Honaz ilçesindeki bir kooperatiften rögar kapakları çaldı. Şahıslar ardından bölgeden ayrıldı. Kendilerini takip eden jandarmadan habersiz bir şekilde kent merkezine doğru ilerleyen şahıslar ekipler tarafından kullandıkları araç ile Sevindik Mahallesi'nde durduruldu. Şahısların son bir yıl içinde bölgeden yaklaşık 10 bin TL değerinde rögar çaldıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden Celal E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İbrahim A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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