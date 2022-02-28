Çal'ın bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hattı deplase çalışması nedeniyle su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 1 Mart Salı günü saat: 08.00-17:00 saatleri arasında Çal İlçesi Hüseyinler, İsmailler, Yeşilyurt Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmanın erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.