Çal'ın en güzel fotoğrafları belli oldu

Denizli'de Çal Belediyesi tarafından düzenlenen, “Çal'da 4 mevsim: Doğa, Kültür, Turizm ve Yaşam” konulu fotoğraf yarışmasının sonucu belli oldu.

53 fotoğrafçının 233 fotoğrafıyla katıldığı yarışmada geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Çal Bağbozumu Festivali'nde eşek arabası ile üzüm taşıyan kadını fotoğraflayan Süleyman Yayan, jüri tarafından birinciliğe layık görüldü. Özgür Seçmen'in Apollon Leirbenos Tapınağı'nda çektiği fotoğraf ikinciliği elde ederken, Ufuk Turpcan'ın Hançalar Deresi'nde tarihi köprünün önünde salıncağa binen kız çocuğunu görüntülediği fotoğraf ise, üçüncülüğe layık görüldü. Jüri 18 fotoğrafçıya ait eseri ise sergilemeye değer görülen fotoğrafları olarak belirledi.

Başkan katılımcılara teşekkür etti

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yarışmaya katılan amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara teşekkür ederek, “Çal'ın tarihi, kültürel yapısını, doğal güzelliklerini fotoğraflayan tüm fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bu yarışmayı geleneksel hale getirmek. Fotoğraf yarışmasını düzenlemekteki amacımız; Güzel ilçemizin tanınırlığını arttırmak” dedi.