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Çal'ın şair kadını Melahat Kuzu'dan Tekden Hastanesi doktorlarına anlamlı şiir

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan şair, hastaneden taburcu olduktan sonra doktorlara şiir yazdı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan şair, hastaneden taburcu olduktan sonra doktorlara şiir yazdı.



Çal'ın Hançalar Mahallesinde yaşayan Melahat Kuzu, gönlünden ve kaleminden dökülen şiirlerle bölge halkının gönüllerine ulaşmayı başardı. Uzun yıllardır yazdığı şiirlerle Aşık Melahat abla olarak tanınan Melahat Kuzu, Tekden Hastanesi doktorlarının ve çalışanlarının da gönlünde yer edindi. Geçirdiği operasyonlardan sonra sağlığına kavuşarak doktorlarına ve hastaneye teşekkür eden Melahat Kuzu, taburcu olduktan sonra doktorlara şiir yazarak mutlu etti.



“Sağlığıma kavuşturdukları için Tekden Hastanesi doktorlarına teşekkür ederim.”


Kendisini tedavi eden doktorları mutlu etmek için onlara şiir yazan Melahat Kuzu, “Tekden Hastanesi'ne geldiğim günden beri herkes benimle çok güzel ilgilendi. Beni muayene eden, çekilen MR'da kitle olduğunu fark eden ve ameliyat ederek beni sağlığıma kavuşturan doktorlarımdan Allah razı olsun. Bugün sağlığıma kavuştuysam onların payı çok büyük. Onlara olan teşekkürlerimi şiirlere dökerek ben de onlar için bir şeyler yapmak ve onları mutlu etmek istedim. Hepsine tek tek teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



“Tüm Tekden Hastanesi'ne teşekkür ederim”


Hastane doktorlarına teşekkür eden Melahat Kuzu, “Bel ağrısı şikayetiyle gelip beni MR'a yönlendiren Ortopedi doktoru Op. Dr. Hasan Metineren'e, MR'da kitleleri fark eden Radyoloji doktoru Doç. Dr. Nevzat Karabulut hocama, beni ameliyata alan Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç'a ve ameliyatıma giren Prof. Dr. İbrahim Yıldırım'a ve Kadın Hastalıkları ve doğum doktoru Doç. Dr. Aysun Karabulut hocama ve anestezi doktoru Uz. Dr. Nevin Özcan'a, ameliyat sonrasında destek olan psikiyatri doktoru Uz. Dr. Gülnur Şen'e, yıllar önce eşime anjiyo ve by-pass yapan Kardiyoloji doktoru Uz. Dr. Mustafa Demir'e ve Radyoloji doktoru Uz. Dr. Mehmet Aydınlı'ya ve tüm Tekden Hastanesi'ne teşekkür ederim” dedi.



Prof. Dr. İbrahim Yıldırım hocam'a (Üroloji)


İşin ustasısın görevin çetin


Geçiyor bizlere hakların yekün


Adımların emin sözlerin metin


Neyledin hocam beni neyledin


Dünyam kararmıştı şafak eyledin


Op. Dr. Ali Gürağaç hocam'a (Üroloji)


Gözlerin manalı bakar adın Ali'dir Ali


Yürüdüğün yollar demokrasi adalet yolu


Yüreğin merhamet şefkatle dolu


Neyledin Ali hocam beni neyledin


Gizli dertlerime derman eyledin


Doç. Dr. Aysun Karabulut hocam'a (Kadın Hastalıkları ve Doğum)


Akşamdan doğarmış seher yıldırı


Yüreğimden gitti dert ile sızı


Yetim koymadın hocam oğlanı, kızı


Neyledin Aysun hocam beni neyledin


Bütün dertlerime paydos eyledin


Psikolog Gülnur Şen hocam'a (Psikiyatri)


Bazen deli deyip gülerler bize


Sevgimiz sonsuzdur dağlardan yüce


Gönüller meleği derim yavrum ben size


Neyledin Gülnur hocam beni neyledin


Gönlüm kararmıştı şafak eyledin


Uz. Dr. Mustada Demir hocam'a (Kardiyoloji)


Adın Muhammed'in adı Mustafa


Rabbim yüreğine vermesin cefa


Dertlere dermansın verirsin sefa


Neyledin Mustafa hocam beni neyledin


Gönlüm güzel idi bahar eyledin


Op. Dr. Hasan Metineren hocam'a (Ortopedi)


Dertlerimi bir bir anlattım sana


Tatlı merhametli baktın sen bana


Gönüller meleği derim kuzum ben sana


Neyledin Hasan hocam neyledin


Bir bilsen size çok dualar eyledim


Uz. Dr. Mehmet Aydınlı hocam'a (Radyoloji)


Sen bebekken elimizde büyüdün


Rabbim izin verdi çabuk yürüdün


Türkiye'min efsanesi sen idin


Neyledin neyledin yavrum neyledin


Yaralı gönlüme merhem eyledin


Aşık Melahat doğayı sever


Bayrağı vatanı daim hep över


Giden canlar sudan ucuzmuş meğer


Darlandı yollar hocam nasıl edelim


Bu mantıkla uzaya mı gidelim


Melahat Kuzu (Aşık Melahat abla)


Özel Denizli Tekden Hastanesi ise, “Hislerini şiirlere dökerek bizi mutlu eden Aşık Melahat ablamıza gönülden teşekkür ederiz. Tekden Hastaneleri olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak ve sizlere faydalı olmak bize mutluluk veriyor. Allah Melahat ablamıza da tüm hastalara da şifa versin” dedi.

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