Çal'ın sulama suyu sorunu çözülüyor

Kuraklık nedeniyle Çal Ovası'nda yaşanan sulama sorununun bir projeyle çözüme kavuşturulacağını müjdeleyen Milletvekili Şahin Tin, “Nerede bir ihtiyaç varsa, onları yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Çal ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyareti yaptı. Çal ilçe merkezinin yanı sıra Akkent, Hançalar ile İsabey Mahallelerinde hemşehrileriyle buluşan Milletvekili Şahin Tin, Akkent Mahallesinde Hıdırellez etkinliğine de katıldı. Çal ziyaretinde vatandaşların davetlerini de geri çevirmeyen Milletvekili Tin, 2002'den bu yana çok büyük değişimlere imza attıklarını, milletin ihtiyaçları çerçevesinde gayret ettiklerini söyledi. Işıklı Gölü Baklan Havzasında kuraklık nedeniyle çiftçilerden ve yöre halkından gelen talepler ile Çal Ovası'nda yaşanan sulama sorununu yetkililerle görüşen Milletvekili Şahin Tin, “İnşallah sorunu çözüyoruz. Erenler Regülâtörünün membasına, Büyük Menderes Nehrinin kenarına su depolamak için Aşağıseyit ve Yukarıseyit Mahalleri sınırına su biriktirme yapısı yapılarak Çal Sulamasında yaşanan su sıkıntısı çözüme kavuşacak. Ayrıca Çal Ovasının kapalı modern basınçlı sisteme göre sulaması yapılacak. Böylelikle hem modern basınçlı kapalı sisteme geçilerek su tasarrufu sağlanmış olacak, hem de Erenler Regülâtörü membasında yapılacak olan su depolama tesisi ile bölgemizin su sorunu çözüme kavuşmuş olacak” dedi.

“Kuraklıkla mücadele için sulama projeleri geliştiriyoruz”

Son yıllarda etkisi gittikçe artan iklim değişikliği ve kuraklığa yönelik hükümet olarak çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu anlamda başta yerel yönetimler ile birlikte nice önemli yatırımları hizmete aldıklarını ifade eden AK Parti Denizli Milletvekili ve Milletvekili Adayı Şahin Tin, “Geleceğin en büyük iki sorunu iklim krizi ve kuraklık. Biz bu sorunların farkındayız ve tüm hamlelerimizi bu anlamda sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman üreticilerimizin yanındayız. Kuraklıkla mücadele için sulama projeleri geliştiriyoruz. Milletimiz hayal eder, AK Parti kadroları ise programlar, planlar, projeye döker ve hizmet eder, icraata dönüştürür. Şimdiden yatırımımız Çal bölgemize, üreticilerimize ve şehrimize hayırlı mübarek olsun” diye konuştu.