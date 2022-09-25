Çalınan hatıralarına kavuşunca duygusal anlar yaşadı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşlı kadının eşinden hatıra kalan otomobilini çalan hırsız, 1 hafta boyunca gezdikten sonra uyuşturucu ile birlikte JASAT'a yakalandı. Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, otomobilini jandarmayla beraber gören yaşlı kadın duygusal anlar yaşadı.

Olay; Bekilli ilçesinde 17 Eylül 2022 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde kapısının önünde eşinin hatırası olan otomobili göremeyen Makbule K. (82), 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye aldı.

Hırsızın Uşak'tan geldiği ortaya çıktı

Güvenlik kameraları sonra JASAT, şüphelinin Uşak ilinden gelen Vedat K. (27) olduğunu tespit etti. Yapılan 1 haftalık teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli jandarma ekipleri tarafından otomobille beraber yakalandı. Yaka paça gözaltına alınan şüphelinin üzerinden uyuşturucu maddede ele geçirildi. Vedat K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İşlemler sonrası JASAT ekipleri buldukları otomobili yaşlı kadına teslim etmek üzere yola çıktı. Karşısında otomobiliyle beraber JASAT'ı gören Makbule K., duygusal anlar yaşayarak eşinin hatırasını bulan ekipleri sarılıp teşekkür etti. Hırsızın araçla gezmesi de çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İfadesi sonrası adli makamlara sevk edilen Vedat K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.