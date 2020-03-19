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Çalınan motosiklet için sosyal medyadan yardım istedi

Denizli’de motosikleti çalınan genç sosyal medya üzerinden hırsızların bulunması için yardım istedi.

Denizli'de motosikleti çalınan genç sosyal medya üzerinden hırsızların bulunması için yardım istedi. Sosyal medya üzerinden yardım isteyen genç “Çalışmasını sevmeyen, hazırda gözü olan alçaklar tarafından çalınmıştır gören duyan olursa bana ulaşsın” notunu düştü.


Hırsızlık olayı Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Çakmak isimli genç amcasına ait motosikletin geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde evinde park halindeyken çalınması üzerine hırsızların bulunması için sosyal medyadan yardım isteyerek çalışma başlattı. 20 LZ 783 plakalı motosikletin daha önce çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabımdan paylaşan Çakmak, “Dün akşam 20.00 saatlerinde, çalışmasını sevmeyen, hazırda gözü olan alçaklar tarafından çalınmıştır gören duyan olursa bana ulaşsın” notunu paylaşarak yardım istedi.

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