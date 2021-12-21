Çalıştığı 8 katlı inşaatın çatısına çıkan bekçi korku dolu anlar yaşattı

Denizli'de maddi sıkıntılarından dolayı bekçi olarak çalıştığı inşaat halindeki 8 katlı binanın çatı katına çıkan adam, psikolog eşliğinde ikna edilerek aşağıya indirildi. Yüreklerin ağza geldiği o anları meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, telefonla kayıt altına almayı ihmal etmedi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evli olduğu öğrenilen Raşit K., maddi sorunlar nedeniyle psikolojik bunalıma girdi. Bekçi olarak çalıştığı İnşaat halindeki 8 katlı binanın çatı katına çıkan Raşit K., buradan sarkmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şişme branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri binanın çatı katına çıkarak bekçiyi ikna etmeye çalışırken, olay yerine psikolog gönderildi. Burada ilk önce telefonla Raşit K. ile çatıda irtibat kuran psikolog, ardından ikna etmeye çalıştı.

Meraklı gözlerle olay anını telefonla kaydetmeye çalışan vatandaşlar, bekçinin inmesi için bağırmaya başladı. Vatandaşların ve ekiplerin ikna çabasına karşılık veren bekçi, ardından çatıdan indi. Sağlık ekiplerinin kontrolü altına alınan Raşit K., Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. O esnada ise vatandaşın biri 'Bir daha yapma' diyerek Raşit K.'ye öğüt verdi.