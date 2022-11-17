Çalıştıkları yerlerden hırsızlık yaptılar

Denizli'nin Tavas ve Merkezefendi ilçesinde çalıştıkları yerden 20 bin TL değerindeki jeneratör ile kabloları çalan 3 hırsız, JASAT tarafından yakalandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde Hüseyin A.'nın evinin çatısını yapmak için anlaşan İbrahim T. (46) ve İsrafil H. (25), çalışmalara başladıktan sonra 20 bin TL değerindeki jeneratörü alıp kayıplara karıştı. Ev sahibi geri döndüğünde jeneratörünün çalındığını görerek karakolun yolunu tuttu. Bir benzer olayın daha yaşandığı Merkezefendi ilçesinde de evin duvarını ören Süleyman S. (40), çaldığı elektrik kablolarıyla ortalıktan kayboldu. Çalıştıkları yerlerden hırsızlık yapan toplam 3 şüphelinin bulunması için ekipler harekete geçti.

Merkezefendi ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT, güvenlik kameraları sonrası şüphelilerin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, çalınan malzemelere ise sahiplerine teslim edildi.