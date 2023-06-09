Çallı öğrenciler, 5 ülkeden yaşıtlarıyla ortak proje yürüttü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Çal Gazi İlkokulu öğrencileri, farklı kültürlerden yaşıtlarıyla ortak bir proje yürütmenin heyecanını yaşadı.

Çal Gazi İlkokulu İngilizce öğretmeni Ayşen Karabeke, “English with Twinky” isimli Türkiye, Litvanya, İspanya, İtalya ve Tunus ortaklı yürütülen projesine öğrencileriyle birlikte katıldı. Mart ayında başlayan 5'i yabancı 11 ortaklı projede öğrencilerin farklı Web 2.0 araçlarını kullanarak içerik üretmeleri, dil ve sosyal becerilerini geliştirmeleri, birbirleri ile işbirliği içinde olmaları ve farklı kültürler ile tanışarak İngilizce kullanımı konusunda farkındalıklarını arttırmaları, öğrencilerin iletişim ve işbirliği, takım çalışması, kültürler arası etkileşim, güvenli internet, bilgi ve iletişim teknolojileri araç ve gereçlerini kullanım becerilerinin arttırılması hedeflendi.

Proje ortak dilinin İngilizce olması sebebiyle, öğrenciler yabancı dil becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Proje süresince yapılan etkinlikler ile Web2.0 araçlarını tanıma ve aktif bir şekilde kullanma becerisine sahip oldu.

Çallı öğrenciler e-twinning projesiyle, ülkemizin farklı illerinden ve farklı ülkelerden yaşıtlarıyla buluşup ortak ürünler hazırladı. Gazi İlkokulunun ilk e-twinning projesi olan “English with Twinky” ile öğrenciler Çal ilçesini sesli olarak tanıttı ve kendi yaptıkları etkinlikleri okulda sergileyerek projelerini tamamladı.

Projeye katılan öğrencilere, İngilizce öğretmeni Ayşen Karabeke ve Okul Müdürü Mehmet Buldanlı tarafından teşekkür edilerek, katılım sertifikası verildi.