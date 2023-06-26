Çameli 9 günlük bayram tatilinin gözdesi oldu

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Çameli'ye tercih eden yerli ve yabancı turistler ile gurbetçilere hoş geldiniz dedi.

9 günlük bayram tatilinin Çameli'nde önemli bir nüfus yoğunluğu oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, “Avrupa'nın, dünyanın ve ülkemizin birçok ilinde yaşayanlar, Kurban Bayramı münasebetiyle izinlerini geçirmek, tatil yapmak ve özlem duydukları memleketlerinde eş, dost ve akrabaları ile vakit geçirmek üzere memleketlerine gelmektedirler. Halkımız, esnafımız ve Çameli Belediyesi olarak bizler kendilerini en iyi şekilde ağırlamak için ne gerekirse yapmaya hazırız. Bu bağlamda yurt dışı ve yurt içinden gelen gurbetçi hemşehrilerimize şahsım, halkımız ve Çameli Belediyesi adına ‘memleketinize hoş geldiniz' diyorum” dedi.