Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Öğretmenler Günü mesajı yayımladı

Başkan Arslan mesajında; “Çocuklarımızı geleceğe hazırlayarak ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yayımladığı mesajda yarınlara güvenle bakabilmemizi sağlayan, gücünü sevgi ve fedakarlıktan alan öğretmenliğinler olduğunu belirtti. Dünyanın en onurlu ve saygın meslekleri arasında öğretmenliğin yer aldığını belirten Arslan, “Her şart ve koşullarda mesleğini icra eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, istikbalimizin mimarlarıdır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine rehberlik ederken onlara aynı zamanda yön verir. Bilimin ışığında akılcı, sorgulayıcı yaklaşımlarla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinde aktif rol oynayan öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanı verildiği bugünde tüm eğitim camiasına şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize aile ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu yarınlar diliyorum” diye konuştu.