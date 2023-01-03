Çameli Belediye Meclisi 2023 yılının ilk toplantısı yaptı

birleşimi 8 maddeden 7'sinin kabul edilmesiyle gerçekleşti.

Çameli Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısı 03 Aralık 2023 Salı günü saat 11:00'de Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi. 8 maddeden ilk 7 madde oy birliğiyle kabul edildi. 5. maddedeki Çameli Belediye Meclisi'nin 2022 yılındaki ilk toplantısında denetim komisyonu üyeleri yapılan gizli oylamayla seçildi. Sonrasında Çameli Belediyesi Ocak ayı 1. birleşim kapatıldı. Belediye Meclisi 2023 yılı Şubat ayı meclis toplantısı 1. birleşimin 01 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 11.00'da olması oy birliği ile kabul edildi.