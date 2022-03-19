Çameli Belediyesi 11 arsayı satışa çıkardı

Denizli'nin Çameli ilçe merkezinde lokasyonuyla, alışverişleriyle, sosyal yaşam alanlarına, hastaneye yürüyüş mesafesinde ve hem yaşamak hem de yatırım için ideal villa tipine uygun 11 taşınmaz alanı, belediye tarafından 30 Mart 2022 tarihinde ihaleye çıkıyor. İlçenin en güzel konumunda gelişme konut alanı olarak imar planı içerisinde yer alan 11 arsa Çameli Belediyesi tüzel kişiliğe taşınmaz satış için 5393 sayılı Belediye Yasasının 15. Maddesinin h fıkrasına istianeden taşınmasın 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre ihale satışı yapılacak. Yeni Mahallede bulunan 1 nolu, 39/19 2'nolu, 39/20, 3 Nolu 39/21 4 nolu, 39/22 5 nolu, 39/23, 6 nolu 39/24, 7 nolu 396/25 8 nolu, 39/26 9 nolu, 39/27 10 nolu, 39/28 11 nolu, 39/29 ada parselleri belediye web sayfasında incelenebileceği açıklandı.