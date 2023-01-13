Çameli Belediyesi 2023 yılında çalışmalara hız verdi

Denizli'nin Çameli ilçesinde birçok projelere imza atan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2023 yılında hayata geçecek olan projeleri açıkladı. İlçede bulunan gençleri sporla buluşturmak için ciddi yatırımlar gerçekleştiren Başkan Arslan, gençlik merkezinin ihalesinin yapıldığını açıkladı. 2023 yılı Ocak ayı itibariyle ilk doğalgaz aboneliğinin imzasını atan Arslan, doğalgaz dağıtım hattının tamamlanmasıyla birlikte başvurularını gerçekleştiren halkında doğalgazla buluşacağını belirtti.

“Çameli ovası toplulaştırma çalışması hızla devam ediyor”

2023 yılında hayata geçecek olan bazı projelerden bahseden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bu yıl Spor Toto'nun ve Gençlik Spor Bakanlığının destekleriyle sporla ilgili ciddi yatırımlar yaptık. Şuanda da en son gençlik merkezimizin ihalesi yapıldı. İnşaat çalışmalarımız devam ediyor, çok yakın bir zamanda tamamlanacaktır. Yine 2022 yılında Çameli merkezinde ilk doğalgaz temelini attık. Şuanda yaklaşık 2 kilometrelik iletim hattını dağıtım şirketi tamamlamış durumdadır. Devlet Su İşlerimizin (DSİ) yapmış olduğu şu anda Güzelyurt inşaatımız tamamlanmak üzere ardından Cumalanı Gölet'imiz tamamlanacak. Diğer göletlerimizin ihalesi yapıldı, bazılarının projesi yapılıyor. O anlamda bereketli bir sezon geçirmiş olduk. Tarım Bakanlığımızın Çameli ovası toplulaştırma çalışması hızla devam ediyor. 5 Mahallede bu durum tamamlanmış üzere 2 mahallede tamamlanmış olacak. Üst yapı çalışmalarını da tamamlamış olacağız. Merkez hükümetimizin Darıveren, Dedebağ etabında eksik kalan yerlerle ilgili sıcak asfalt çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Gölhisar yol inşaatımızda 2023 yılında inşallah hızlanarak devam edecektir” diye konuştu.