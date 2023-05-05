Çameli Belediyesi araç filosunu büyütüyor

Çameli için her şeyin en iyisini ve en güzelini yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Belediye Araç filomuzu her geçen gün genişleterek, vatandaşlarımıza ve ilçemize daha güzel, daha rahat bir ortamda hızlı ve etkin hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu amacımız doğrultusunda eksik olan araçlarımızı tamamlamaya devam ediyoruz. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere belediye araç filomuza 1 adet binek yeni araç kazandırdık. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek adına araç filomuzu ve tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Yeni hizmet araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.