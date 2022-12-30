Çameli Belediyesi araç filosunu genişletti

Denizli'de Çameli Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için araç filosuna iş makinesi ve sulama aracı kazandırdı.

Çameli Belediyesi, Başkan Cengiz Arslan önderliğinde hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede belediye araç filosuna takviye yaptı. Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla belediyemizin araç filosuna sulama aracı kazandırdık. Bu aracımız sulama, temizlik ve park ve bahçe işlerinde kullanılacak. Filomuza bu aracın kazandırılmasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederiz. Belediyemizin öz kaynaklarıyla hizmet kalitesini artırmayı, vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunmayı kendimize ilke edindik. Belediyemize yeni bir iş makinesi 22 tonluk paletli ekskavatör daha kazandırdık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.