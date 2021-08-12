Çameli Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

İlçede her mahallede çalışmalarına ara vermeden devam eden Çameli Belediyesi, Kolak Mahallesi muhtarı asfaltlama çalışmalarının hayırlı, uğurlu olması adına kurban kestirdi.

Çameli Belediyesi ilçede bulunan mahallelerinde kolay, kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak amacıyla program dahilinde asfaltlama çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. İlçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen normalleşme süreci kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde asfaltlama çalışmalarını sürdüren ekiplerle birlikte çalışmaları takip eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur ve Hüseyin Bakırtaş incelemelerde bulundu.

“Hemşehrilerimizle güzel bir gönül köprüsü kurduk”

Çameli Belediye Başkanı Arslan; “Vatandaşlara daha iyi yaşam alanları sunmak için asfalt çalışmaları ve diğer çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimizle güzel bir gönül köprüsü kurduk. Hayat standartlarını daha fazla nasıl yükseltebiliriz? şiarıyla çalışmalar yapıyoruz. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde devam edecek olup Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a da asfalt çalışmaları için teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

“Mahallemiz konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştu”

Kolak Mahalle Muhtarı Mustafa Adak; “Mahallemiz konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştu. Yapılan yol çalışması nedeniyle memnuniyet duyduk. Çalışmaların mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olması için bir kurban adamıştık onu da yerine getirerek bir kurban kestirdik. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Osman Zolan ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a teşekkür ederiz” dedi.