Çameli Belediyesi ve Egekent Hastanesi'nden sağlıkta önemli işbirliği

Çameli Belediyesi'nde çalışan personeller ve birinci derece yakınları, imzalanan protokolle birlikte Özel Egekent Hastanesi'ndeki muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden yaralanabilecek.

Çameli Belediyesi'nde çalışan personeller ve birinci derece yakınları için Denizli Özel Egekent Hastanesi arasında protokol imzalandı. Anlaşma gereği personeller muayenede yüzde 20 ve diğer işlemlerde de yüzde 10 oranında indirimden faydalanacak. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile Denizli Özel Egekent Hastanesi Kurumsal Pazarlama Belma Güler tarafından imzalanan protokol 1 yıl süreyle geçerli olacak.

“Personellerimiz bizim için çok değerli”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yapılan protokol ile belediye çalışanlarına önemli bir indirim yapıldığını ifade ederek, “Belediyede halkımıza hizmet götürmek için çalışan tüm personelimiz bizim için çok değerli. Hiçbirinin ihtiyacı olmasını istemeyiz ama gerekli olduğu takdirde faydalanmaları için Denizli Özel Egekent Hastanesi ile belirli oranlarda indirim protokolü imzaladık. Bu konuda belediye çalışanlarımıza destek sağlayan Denizli Özel Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanına teşekkür ederken, tüm personellerimize sağlıklı günler diliyorum” dedi.