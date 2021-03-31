Çameli Belediyesi yeşile 900 fidanlık katkı

Çameli Belediyesi, ilçede yeşillendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fethiye Çameli Karayolu ilçe girişinden ilçe merkezi giriş ve çıkış güzergahında yaklaşık 900 adet dut, ardıç, kurtbağı, tesbih ve lavanta fidanı dikimleri çalışmaları sürüyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe merkezine daha güzel bir görünüm sağlandığını söyleyerek, “Çameli İlçemiz her yıl farklı misafirlerin gelip konakladığı bir konumda. 900 adet fidan toprakla buluştu. Fethiye-Denizli güzergahında yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz ilçemiz ile ilgili olarak ilk izlenimlerini ilçe merkezine girerken karar veriyor. İlçe merkezine daha güzel bir görünüm kazandıracağız” dedi.