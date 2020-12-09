İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çameli Belediyesinden karantinadaki ailelere ücretsiz yemek

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediyesi, karantinada olan ailelere ücretsiz günde 2 öğün sıcak yemek hizmeti verecek.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Belediyesi, karantinada olan ailelere ücretsiz günde 2 öğün sıcak yemek hizmeti verecek.


Çameli Belediyesi, korona virüs testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle zorunlu izolasyonda kalan yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara karantina süresi boyunca sıcak yemek hizmeti verecek.



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada; “Çameli Belediyesi sınırlarında yaşayan ve hizmetten yararlanmak isteyen Vatandaşların, aynı evde karantina altında bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını bildirmeleri gerekiyor. Karantinada olan vatandaşlarımız saat 10.00 – 12.00 saatleri arasında 0 530 268 4861 numaralı telefondan gerekli bilgiye ulaşabilir ve yemek siparişi verebilir. Zor günlerinizde her zaman yanınızdayız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.