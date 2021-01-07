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Çameli Belediyesinden kiracı esnaflara destek

Çameli Belediyesi, meclis toplantısında belediyeye ait kiracı esnaflara, iş yerlerini kapattıkları için 3 aylık kira indirimi ve erteleme yoluyla destekte bulunma kararını aldıklarını açıkladı.



Çameli Belediye Meclisi'nde korona virüs salgını nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik bir görüşme yapıldı. Çameli Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonundan meclise gelen maddede, belediyeye ait işyerlerinin kiralarının ertelenmesi masaya yatırıldı. Oy birliği ile alınan bu kararla Çameli Belediyesi, kiracı esnafının iş yerlerini açıncaya kadar 6 aylık kira artışı uygulanmayacağını ve erteleme gibi 3 aylık kira desteği indirimi sağlanacağını belirtti.



“Bu süreci hep birlikte başaracak ve aşacağız”


Pandemi döneminde esnaflara ellerinden gelen desteği sürdürdüklerini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Yaklaşık bir yıldır gerek dezenfekte, hijyen ve temizlik çalışmalarıyla mücadele ettiğimiz pandemi döneminden en çok etkilenen esnaflarımıza elimizden gelen desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Hükümetimizin bu süreçte yapmış olduğu önemli destekler üretim zincirinin en iyi şekilde aksamadan işlemesini sağlıyor. Bizlerde bu süreçte kendi yetki alanlarımızda esnaflarımıza desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

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