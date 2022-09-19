Çameli Belediyesi'nden öğrencilere ev konforunda yurt imkanı

Denizli'nin ve Türkiye'nin parlayan yıldızı Çameli'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinin cazibe merkezi haline geldiğine işaret eden Başkan Cengiz Arslan, ilçeyi turizm, tarım, gastronomi, spor, ticaret ve eğitimin merkezi konumuna taşımak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Yerel yönetim olarak ülkenin geleceği olan gençlerin eğitim ve öğretimine katkı sağlamak için bütün fedakarlığın yapılacağını dile getiren Başkan Arslan, “Çameli Meslek Yüksekokuluna çok yakın merkezi bir konumda olan misafirhanemiz, ev konforunda en ince ayrıntısına kadar düşünerek öğrenciler için hazırlandı. Öğrencilerin tercihine göre, istediği süre boyunca kalabileceği yurt, bir evde ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ile tahsis edildi. Güvenli, konforlu, ferah ve bahçeli yurdumuz öğrencilerin hizmetine girdi” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Arslan, “Memleketlerinden kalkıp gelen öğrencilerimiz asla kendilerini yalnız hissetmesin. Biz yanlarındayız. Çameli Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi yeni dönemde de öğrencilerimizin yanlarında olacak çalışmalara imza atıyoruz. İlçemize gelen üniversiteli gençlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Çameli gençliği ile birlikte biz kocaman bir aileyiz. Çalışıp, emek verip, üniversite kazanmışlar. Ailelerinden ve memleketlerinden kopup buralara gelmişler. Öncelikle hepsini tebrik ediyorum. Onlar da artık bizim ailemizin bir parçası. Hepsine sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum" diye konuştu.