Çameli Belediyesi'nden ücretsiz fidan dağıtımı

Denizli'de Çameli Belediyesi tarımsal üretimi teşvik amacıyla üreticilere fidan dağıtımını sürdürüyor.

Çameli Belediyesi'nden fidan talebinde bulunarak hak talebinde bulunan çiftçiler Ceviz fidanlarını dağıtımı gerçekleşti. Fidan Dağıtımında Konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Belediyemiz tarafından Tarımsal kalkınmaya büyük önem verirken ceviz yetiştiriciliği destekliyoruz. Milli ekonominin temeli de tarım ve bizler de bu doğrultuda Çameli Belediyesi olarak desteğimizi sunuyoruz. 14 bin 500 dekar arazide 1000 üreticimizle ceviz üretimi yapılan Çameli'nde 200 bin ton ceviz üretildiğine dikkat çeken Başkan Arslan, 5 yıl sonraya 100 milyon TL gelir hedeflediklerini belirtti. Çameli Belediyesi, Çameli Ziraat Odası ve Çameli İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile örnek olacak birçok önemli çalışmaya imza attık. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda tarıma olan desteğini aralıksız sürdürüyor” dedi.

“Fidan desteği artarak devam edecek”

İlçe genelinde halkın geçim kaynağının Tarım ve Hayvancılık olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, 2014 Yılından bu zamana kadar ilçe genelinde 200 bin ceviz fidanı üreticilere dağıtımı gerçekleşti "Tarımın geliştirilmesi ve meyve yetiştiriciliği konusunda Belediye olarak çiftçilerimize gereken desteği Belediye olarak sağlamaktayız. İnşallah çiftçilerimize dağıtımı yapılan ve toprakla buluşacak olan ceviz fidanlarının bereket getirmesini, güzel mahsullere, güzel kazançlara vesile olmasını diliyorum. Çalışmalarla İle birlikte hedefimiz İlçemizi Denizli'nin değil Türkiye'nin yıldızı yapmaktır. Özellikle son dönemde yapılan Tarımda Elde edilen çalışmalarla İlçemiz tüm ülkeye ve dünyaya ismini duyurmayı başardı, yaptığınız çalışmalar için Çiftçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.