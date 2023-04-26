Çameli Belediyesinin projesi Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından ödüllendirildi

Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında ödül kazandı.

Özgür projelerin desteklenmesi, tanıtılması ve başarılı belediye başkanlarının teşvik edilmesi amacıyla Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasının sonuçları açıklandı. 8. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasına 5 kategoride 22 üye belediye tarafından 73 proje ile başvuru yapıldı.

"Bu kitap belediyelerimize gönderiliyor, bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz"

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü törende yaptığı konuşmada , “Türkiye'de çok fazla böyle proje yarışması yok. Belediyeleri taktir eden halktır, belediye başkanlarımızın karnelerini de halkımız veriyor. Bununla beraber belediyelerimizin yaptığı çok güzel uygulamalar var, bu tur yarışmalarda bu projeler kitaba dönüştürülmesi söz konusu oluyor. Belediyelerden gelen bütün projeler bu kitapta yer alıyor. Bu kitap belediyelerimize gönderiliyor, bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz. Yarışmayı ciddiye alarak başvuru yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Yarışmada Denizli Çameli Belediyesi İyi Yönetişim Ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde “Sağlık Toplum Projesi” ile 3'unculuk ödülüne layık görüldü. Ödülü Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden aldı. Mimar Sinan Kongre Merkezinde düzenlenen ödül törenine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Birim Müdürleri, Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis üyesi Fethi Uğur katıldı.

"Kendi yöremize uygun olan projeleri uygulama fırsatı buluyoruz"

Düzenlenen törenle üçüncülük ödülünü Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden alan Başkan Arslan birçok önemli proje içinden hazırladıkları projelerinin üçüncü seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Çameli'nin değerine değer katacak projelerle her alanda kalkındıracak yeni çalışmaları hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Arslan, “Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada ödül almak nasip oldu. Bu ödül bizim için çok anlamlı ve önemli. Bu yarışma ile bütün belediyelerin yaptığı çalışmaları görerek, kendi yöremize uygun olan projeleri uygulama fırsatı buluyoruz. Bu anlamda bütün yarışmalar bizin çok değerlidir. Önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) faaliyetlerimiz bizim 2014 yılından bu yana uygulanan bir şey. Pandemi öncesinde 3 bin vatandaşımızı KETEM faaliyetlerimize götürüyorduk. Pandemi sonrasında kanser tarama tırları ilçemize gelerek yükümüz biraz azaldı. Biz şuanda da vatandaşlarımızı Denizli merkezine götürerek taramadan geçmeleri sağlanıyor. Çok insanımızı hastalığın birinci evresinde kurtulmasını sağladık. Vatandaşımızın sağlığına katkısı olan her turlu proje belediyemiz tarafından yapılmaya devam edecektir” dedi.

8.Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül listesi

İyi yönetim halkla ilişkiler çalışmaları kategorisi:

1.Kepez Belediyesi (Gezici Kadın Sağlığı Merkezi)

2. Burdur Belediyesi (Gönülden Gönüle Mobil Uygulama Projesi)

3.Çameli Belediyesi(Sağlıklı Toplum Projesi)

Çevre koruma ve alt yapı çalışmaları kategorisi

1.Kumluca Belediyesi (Organik Gübre Tesisi)

2.Bucak Belediyesi (Mermer Artıkları Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisi)

3. Finike Belediyesi (Bitkisel Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması Projesi)

Üst yapı çalışmaları kategorisi

1.Antalya Büyükşehir Belediyesi (Doğu Garajı Kültür & Ticaret Merkezi ve Nekropolis Müzesi)

2.Alanya Beeldiyesi (Alanya Belediyesi Ağaoğlu Hacı Mehmet Bey Konağı Restorasyon Projesi)

3.Seydişehir Belediyesi (Bahaddin Paslı Kültür ve Sanatevi Rekonstrüksiyon Projesi)

Peyzaj,planlama,tasarım ve uygulama projeleri kategorisi

1.Manavgat Belediyesi(Barbaros Caddesi Kentsel Çevre Düzenlemesi)

2.Fethiye Belediyesi (Toprağı İyileştiriyoruz)

3.Burdur Belediyesi (Demokrasi Parkı Düzenlemesi)

Sosyo ve kültürel belediyecilik uygulamaları kategorisi

1.Kemer Belediyesi (Eğitim Varsa Gelecek Var)

2.Seydişehir Belediyesi (Seydişehir Kent Müzesi Projesi)

3. Ermenek Belediyesi (Ermenek Belediyesi Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezi)

Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü: Manavgat Beklediyesi (Bir Destek Bir Yuva & Manavgat'ın Anka Kuşları)

Jüri Özel Ödülü: Demre Belediyesi (Demre Belediyesi Mahalle Buluşmaları)