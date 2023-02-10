Çameli Belediyesi'nin sahra mutfağı Hatay'da hizmete başladı

Denizli'nin Çameli Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen sahra mutfak, faaliyete geçerek vatandaşa hizmet vermeye başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay'ı da etkileyen iki büyük depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçen Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi, Hatay'a sahra mutfak gönderdi. AFAD'ın yönlendirmesi ile hizmet verebilecekleri yere ulaşan sahra mutfak, kurulmasının ardından bölgedeki vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Hatay ilimizde depremzede vatandaşlarımıza ilçemizdeki belediyemiz ve kaymakamlığımızın koordinesinde hemşerilerimizin de destekleri ile günlük 10 bin kişilik sıcak yemeği vatandaşlara sunacak sahra mutfağı kurduk. Gönüllü aşçılarımızla birlikte gönderdiğimiz sahra mutfak, hayat normale dönene kadar depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramına devam edecek” dedi.