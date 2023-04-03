Çameli Belediyespor alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor

Amatör Lig D Grubu'nda mücadele eden Çameli Belediyespor, karşılaştığı Mavi Siyahlar'ı 1-0 mağlup etti.

Amatör Lig D Grubu'nda mücadele eden Çameli Belediyespor, sezonun 4'üncü hafta maçında Mavi Siyahlar ile Denizli Şirinköy Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Harun Palabıyık'ın penaltı golü ile karşılaşmanın sonucunu belirlendi. Her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirmek için açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, futbolcularının iyi takım olma yolunda büyük başarı sağladıklarını belirterek, “Futbolcularımız hem ilk hem ikinci yarı önemli bir performans sergiledi. Yeni katılan arkadaşlarımızın takıma gayet güzel katkı sağladıklarını gördük. Takım kadrosunun oturduğunu söyleyebiliriz. Uyumlu kaliteli bir kadromuz oldu. Bu Maç Berabere bitecekti ama penaltıdan gol yedik ama açıkçası maç bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Bundan sonraki amacımız oynayacağımız maçlara daha iyi motive olup kalan maçlarımızı kazanmaya çalışmak olacak” dedi.

“Zorlandığımız bir maç oldu”

Şirinköy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı değerlendiren Mavi Siyahlılar FK Teknik Sorumlusu Muhsin Kayan, oyun anlamında ilk yarı da istediklerini yaptıklarını söyleyerek, “Çameli'nin oyun anlamında iyi olacağını biliyorduk. Zaten aldıkları puanlarla güçlü olduklarını görebiliyoruz. Rakibimiz ikinci yarının başında baskı kurdu sonrasında 1 gol bularak maçı noktalamış olduk. Zorlandığımız bir maç oldu” diye konuştu.