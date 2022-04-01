Çameli Belediyespor deplasmana hazırlanıyor

Amatör Küme E Grup'ta mücadele ederek yola çıkan Çameli Belediyespor, önümüzdeki hafta sonu Babadağ Spor ile oynanacak maça hazırlanıyor.

Teknik Direktör Musa İvgin, yönetiminde çalışmalara hız veren takım, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Denizli Servergazi Stadında Babadağ Spor ile karşılaşacak. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Çameli Belediyespor hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. İvgin, “Sorunsuz bir şekilde, hedefimiz şampiyonluk” dedi.

“Cumartesi günü oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz”

Taraftar konusunda şanlı olduklarını belirten Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, maç hazırlıkları öncesi değerlendirmelerde bulundu. İvgin, “Bu maçta maça gelen taraftarlarımıza güzel bir futbol ziyafeti çektirmek istiyoruz. En önemlisi de takım içinde arkadaşlık, dostluk var. Bu çok önemli. Sorunsuz bir şekilde, hedefimiz şampiyonluk. Camia olarak kitlenmiş durumdayız ve unutmadan söylemek isterim bizim en artı yönümüz taraftarımız. Amatör liglerde çok nadir görülür böyle taraftar ve biz şanslıyız böyle taraftarımız var. İç saha, dış saha fark etmeden yanımızdalar deplasmanı ev sahibine çeviriyorlar bizim için ve bizi çok rahatlatıyor. Çivril'de İğdir Kayagücü maçında yakaladığımız pozisyonlardan birini gole çevirsek sonuç çok farklı olabilirdi. Geriye bakmanın bir anlamı yok. Önümüzde daha çok oynanacak maçımız var. Takım olarak tam kadro halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denizli'de Servergazi stadında Cumartesi günü saat 17.00'de taraftarımızın da olacağı oynayacağımız bu maçtan mutlak 3 puan bekliyoruz. Hiçbir maçtan üç puan almak öyle kolay değil. Bunun bilincindeyiz ve mücadele ederek bu puanları alacağız'' dedi.