Çameli Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de 2. Amatör Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Çameli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Çameli Belediyespor, ilçe stadında yapılan hazırlıklarla Teknik Direktör Musa İvgin yönetiminde dayanıklılığı artırma üzerine koşu çalışmaları yaptı. Dayanıklılık koşuları ile antrenmanını tamamlayan yeşil beyazlı ekip yeni sezona hazırlanıyor. Antrenmanda teknik, taktik çalışmaları yapılırken, geri kalan bölümde yeni oyun sistemi üzerinde çalışmalar yapıldı. Çameli Belediyespor Başkanı İdris Öz, geçen yıla göre daha mütevazi bir takım oluşturduklarını ve tecrübeli oyuncularla genç, dinamik oyuncuları bir arada buluşturarak başarılı olmak istediklerini ifade etti.

“Gidenler oldu, yerlerini doldurmaya çalışıyoruz”

İlk maçlarda güç ve kondisyon sıkıntısı yaşamak istemeyen Teknik Direktör Musa İvgin, oyuncularını antrenmanlarda ağır idmanlar yaptırarak işini şansa bırakmak istemiyor. Takım içi rekabete büyük önem verdiğini belirten İvgin, “Genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan mevcut kadro ile yeni gelen futbolcular arasında büyük bir rekabet ortamı oluştu. Bu rekabetin takıma olumlu yönde yansıyacaktır. Geçen sezon ki kadromuzdan gidenler oldu. Yerlerini doldurmaya çalışıyoruz” dedi.