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Çameli Kaymakamlığına Kerem Yenigün atandı

Çameli’nin ilk kadın kaymakamı olan Didem Dinç Özay, Muğla Kavaklıdere kaymakamlığına atandı.

Çameli'nin ilk kadın kaymakamı olan Didem Dinç Özay, Muğla Kavaklıdere kaymakamlığına atandı. Çameli Kaymakamlığına ise Pazarlar İlçe Kaymakamlığı görevi yürüten Kerem Yenigün atandı.


Denizli'nin Çameli ilçesinin ilk kadın kaymakamı olarak tarihe geçen Didem Dinç Özay, yaklaşık 16 aylık görevin ardından Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kaymakam olarak atandı. İlçede turizmi geliştirmek, eğitim seviyesini yükseltmek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla birçok çalışmaya imza atan Özay, önümüzdeki günlerde görevinden ayrılarak yerine Kütahya'nın Pazarlar İlçe Kaymakamlığı görevini yürüten Kerem Yenigün atandığı öğrenildi.

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