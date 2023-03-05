Çameli, Mart karıyla beyaza büründü

Denizli'nin Çameli ilçesinde ilkbaharın günlerinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Denizli'nin Çameli ilçesi, ilkbahar mevsimini kar ile karşıladı. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın yaşandığı iller arasında yer alan Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi, kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı sonrası hem kent merkezi hem de çevre bölgeler tamamen beyaza büründü. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplanan kentte ilkbahar mevsiminde kara kışı aratmayan görüntüler ortaya çıktı.