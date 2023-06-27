İhlas Haber Ajansı

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Çameli Ovasının çehresi değişecek

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde, 7 mahallenin istifade edeceği Çameli Ovası Kapalı Drenaj İhalesine çıkıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde, 7 mahallenin istifade edeceği Çameli Ovası Kapalı Drenaj İhalesine çıkıldı.



Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Çameli Ovası Kapalı Drenaj ihalesine çıkılmıştır. Arazilerimizi daha bereketli hale getirecek ve bataklıktan kurtaracak bu proje ile Çameli ilçemizdeki 7 mahallemizde tarım arazileri daha verimli olarak kullanılmaya başlayacaktı. Çalışmalar ve desteklerden dolayı emeği geçen tüm yetkililer ve devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Çameli'mize ve kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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