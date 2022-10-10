Çameli tarımı sempozyumda ele alındı

Denizli'nin Çameli ilçesi hakkında birçok önemli bilgilerin akademisyenler tarafından verildiği sempozyumda, kentin tarımı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince anlatıldı.

Çameli ilçesinde kentin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri başlıkları altında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen Çameli Sempozyumu, 5 -8 Ekim 2022 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören sempozyumda akademisyenler söz alarak ilçenin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri hakkında konuştu.

Sempozyumun 3. gününde Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Gıda ve Yem Şube Müdürü Şehla Akpınar, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Yılmaz, katılımcılar ve konu uzmanı teknik personeli katıldı.

İl Müdürlüğü personellerinden Veteriner Hekim Hakan Bolat, Çameli ilçesindeki süt sektörü, Ziraat Yüksek Mühendisi Güler Çimen de ilçedeki seracılık faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirerek bilgiler verdi. Sunumların ardından konuşmacılar, öğrenciler ve diğer katılımcıların sorularını yanıtladı. Katılımcılara katılım belgeleri verilerek hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle Sempozyum'un 3. gün oturumu sona erdi.

“Biz tarımda çok iyi bir ortamdayız”

Sempozyumun ardından söz alan İl Müdürü Şakir Çınar, “Bu oturumda tarımla ilgili konulara yer verildiği için çok müteşekkirim. Biz tarımda çok iyi bir ortamdayız. 25 milyon hektar civarında bir tarımsal araziden bahsediyoruz. Her ne kadar piyasaya baktığımızda sıkıntılı gibi gözükse de ben şunu söylemek istiyorum. Yakın dönemde bir pandemi, arkasından da bir savaş gerçeği yaşadık, sanayi ve otomobil fabrikaları üretim yapamaz hale geldi ama biz hiçbir zaman köşedeki fırınımızdan, manavımızdan ya da kasabımızdan ekmek, et, süt, kıyma ve yumurta alamadığımız bir gün olmadı. Tarım dün de önemliydi bugünde önemli, yarın daha da önemli olacak. Tekrar buradan hocamızın şahsına akademisyen ekibine, Başkanımıza ve organizasyon ekibine hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.