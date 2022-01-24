Çameli'de 2 bin rakımda karlı pekmez keyfi

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı. Yolların açılmasıyla birlikte 2 bin rakım yüksekliğe yaylaya çıkan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri pekmez ile karı karıştırdı. Karla pekmezi karıştırarak kaşıklarıyla yemeye başladı. Yaylanın doğal güzelliğini görmek için bu kadar yüksek bölgeye çıktıklarını belirtti.