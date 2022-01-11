Çameli'de eğitime 1 gün kar tatili verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.