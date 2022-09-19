Çameli'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde törenle kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü'nde, şehit ve gazi aileleri düzenlenen yemekte bir araya geldi.

TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'nin Çameli ilçesinde de törenle kutlandı. Çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Yapılan konuşmaların ardından Çameli Taş Konakları'nda şehit ve gazi aileleri aynı yemekte bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ailelerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.