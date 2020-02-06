İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çameli'de kar kalınlığı 10 cm'ye yaklaştı

Denizli’nin Çameli ilçesinde dün gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde dün gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.


Denizli'nin en yüksek ilçelerinden birisi olan ve 1350 metrelik rakıma sahip olan Çameli ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 cm'yi buldu. Kar nedeniyle ilçe geneli adeta beyaz örtüye büründü. Kar yağışına en fazla sevinenler ise her zaman olduğu gibi çocuklar oldu. Kar nedeniyle ilçedeki bazı yollarda trafikte sıkıntılar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri ise kar küreme çalışmaları yaptı.


Karın keyfini çıkaran çocuklar ise bol bol kar topu oynayıp, kardan adam yaptılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.