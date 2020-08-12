Çameli'de kırsal kalkınma için imzalar atıldı

Kırsal kalkınma adına yeni bir model olan LEADER yaklaşımı için Çameli'nde ilk imzalar atıldı.

TKDK,Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliğinin yürüttüğü Leader projesi kapsamında Yerel Kalkınma stratejisinin uygulanması için Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği ile birlikte Çameli Taş Konaklar 'da imza töreni düzenlendi. Bu yaklaşım kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlendi. "LEADER Tedbiri Farkındalık Yenilik ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi" için ülke genelinde seçilen 10 pilot il (20 pilot ilçe) arasına 2015 Ekim ayı itibariyle Çameli'de kabul edildi ve gerekli çalışmalara başlandı.

"LEADER Tedbiri Farkındalık Yenilik ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi"

Sözleşmenin amacı, kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak, yerelde henüz kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir kaynakları geliştirmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek; kırsalda yaşayanların yerel kalkınma süreçlerine gerçek anlamda katılmalarını desteklemek ve kırsal toplulukların daha büyük topluluklarla uyumunu kolaylaştırmaktır.

Projenin amacı ile ilgili konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak; yerelde henüz kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir kaynakları geliştirmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek; kırsalda yaşayanların yerel kalkınma süreçlerine gerçek anlamda katılmalarını desteklemek ve kırsal toplulukların daha büyük topluluklarla uyumunu kolaylaştırmaktır. Yerel Kalkınma Stratejisinin uygulamasına Eylül ayında başlaması öngörülmektedir. Proje 3 sene sürecek ve ilçemize yaklaşık 2 milyonluk kaynak sağlayacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.